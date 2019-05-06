В Казахстане заключены и находятся на стадии подготовки около 1300 ГЧП-проектов на 3 трлн тенге

CA-NEWS (KZ) - Министр национальной экономики Казахстана Р. Даленов 6 мая доложил о влиянии государственно-частного партнерства на экономику страны, а также о принимаемых мерах по активизации государственно-частного партнерства, передает пресс-служба правительства.

По его словам, в последние годы увеличилось привлечение инвестиций через государственно-частное партнерство. Это внесло вклад в рост ВВП на уровне 0,2%.

На 1 мая т. г. общее число проектов составляет 1 285 на сумму 2,9 трлн тг. В том числе уже заключено 548 договоров на сумму 1,5 трлн тг. На стадии подготовки находятся 737 проектов на сумму 1,4 трлн тг. Наибольшее количество проектов приходится на сферы образования, здравоохранения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта.

На республиканском уровне имеются 25 проектов, в том числе заключено 9 договоров, 2 проекта на стадии конкурса и 14 — на стадии планирования.

Как отметил Р. Даленов, для активизации государственно-частного партнерства и в целях упрощения процедур законодательно предусмотрен новый инструмент — программное государственно-частное партнерство. Теперь процедуры государственно-частного партнерства можно предусмотреть в отраслевых государственных программах.

Министр нацэкономики сообщил о создании «Фабрики готовых проектов», где в открытом доступе для потенциальных инвесторов будут размещены планируемые и реализуемые проекты в едином формате и в единой базе. Кроме того, происходит имплементация последних рекомендаций международных экспертов. Совместно с международным экспертным сообществом прорабатываются законодательные поправки по снижению валютных рисков, предоставлению международного арбитража для крупных проектов, расширению возможностей для консорциумов, упрощению процедур возмещения затрат частного партнера.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Р. Скляр, в свою очередь, доложил, что в курируемых МИИР РК отраслях в рамках механизма ГЧП на стадии реализации и проработки находятся 32 проекта, в том числе республиканских — 10, региональных — 22.