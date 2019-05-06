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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии написали 14-метровую картину об истории монголов и жизни Чингисхана

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии художники изобразили “Сокровенное сказание монголов" на 14-метровом холсте, размером 150 на 1400 см. Картина называется «Великий и могучий Чингисхан» («Агуу Чингис Хаан»), сообщает khadlan.mn.

Картина написана акварелью, 6 художниками, с использованием техники монгол зураг.

Монгол зураг (монгольская живопись) — это стиль живописи в монгольском искусстве. Разработан в начале XX-го века, в которой объединяются буддийское изобразительное искусство и социалистический реализм.

Современные картины в стиле зураг посвящены националистическим сценам из сокровенного сказания монголов и жизни Чингисхана, а также религиозным образам, вдохновленным до-буддийским шаманизмом.

Сокровенное сказание монголов - наиболее древний монгольский литературный и историографический памятник, ценный источник по истории ранних монголов, их государства и его основателя — Чингисхана, а также по истории Центральной Азии XII—XIII веков.

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