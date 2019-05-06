Дарига Назарбаева выразила соболезнования Валентине Матвиенко
CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи с катастрофой в Шереметьево, сообщает пресс-служба Сената.
- Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево, - сказано в сообщении.
Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту находилось 78 человек, 41 из них погибли.