Дарига Назарбаева выразила соболезнования Валентине Матвиенко

CA-NEWS (KZ) - Председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи с катастрофой в Шереметьево, сообщает пресс-служба Сената.

- Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево, - сказано в сообщении.