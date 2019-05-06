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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева выразила соболезнования Валентине Матвиенко

CA-NEWS (KZ) -  Председатель Сената Казахстана Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации России Валентине Матвиенко в связи с катастрофой в Шереметьево, сообщает пресс-служба Сената.

- Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево, - сказано в сообщении.

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. На борту находилось 78 человек, 41 из них погибли.
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