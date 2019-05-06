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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нью-Йорке 3-летний мальчик из Узбекистана погиб в ДТП
ДТП
ДТП

CA-NEWS (UZ) -  Несовершеннолетний гражданин Узбекистана Э.Ш., 16.12.2015 года рождения, погиб в дорожно-транспортном происшествии в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Трагический инцидент произошел в районе Бруклин 2 мая.

Малыш находился в Штатах вместе с родителями, у которых есть грин-карта. После ДТП ребёнок в бессознательном состоянии был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, где и скончался.

Как сообщает издание Daily News, местное население приносит цветы и игрушки к месту аварии в память о погибшем мальчике.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родителям и близким жертвы аварии.

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