В Нью-Йорке 3-летний мальчик из Узбекистана погиб в ДТП

ДТП

CA-NEWS (UZ) - Несовершеннолетний гражданин Узбекистана Э.Ш., 16.12.2015 года рождения, погиб в дорожно-транспортном происшествии в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

Трагический инцидент произошел в районе Бруклин 2 мая.

Малыш находился в Штатах вместе с родителями, у которых есть грин-карта. После ДТП ребёнок в бессознательном состоянии был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии, где и скончался.

Как сообщает издание Daily News, местное население приносит цветы и игрушки к месту аварии в память о погибшем мальчике.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родителям и близким жертвы аварии.