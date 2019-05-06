В таджикском Гиссаре засняли на видео огромную гюрзу

Гюрза

CA-NEWS (TJ) - Несколько молодых людей в Гиссаре сняли на видео змею огромных размеров, что является редким случаем для Таджикистана.

Один из читателей веб-сайта Радио Озоди прислал видео, на котором змея неподвижно лежит в густой траве, а ребята переговариваются с друг с другом и предупреждают, чтобы не подходили слишком близко к рептилии. Один из них говорит, что «возможно, змея достигает полутора метров в длину», а второй в ответ сказал, что «видел в своей жизни змей побольше, но не таких толстых».

Автор видео сказал 5 мая, что съемка была сделана в апреле, а змея никому не причинила вреда.

Абдусаттор Саидов, вице-президент академии наук Таджикистана, доктор биологических наук, сказал, что, скорее всего, на видео – гюрза, которая является одной из пяти ядовитых рептилий в республике и занесена в Красную книгу страны.

По его словам, гюрза считается самым крупным видом рептилий, которая водится в различных регионах. Но, уверен Саидов, на видео змея кажется крупной, а обычно длина гюрзы не превышает двух метров.

Таджикский ученый отметил, что гюрза является одной из пяти ядовитых змей Таджикистана, имеющих сильнодействующий яд, который при укусе сворачивает кровь человека и приводит к смертельному исходу. Но, предупредил собеседник, это не означает, что при встрече гюрзу надо непременно убивать.

«Гюрзы распространены на лугах и пастбищах Таджикистана. Если человек нечаянно наступит на них, то, возможно, она и укусит. Но змеи обычно первыми не нападают на человека», - говорит Саидов.

Гюрза в основном питается грызунами, которых он очень много на лугах. Большая проблема для Таджикистана – это отсутствие антидота, который прекращает или ослабляет действие яда на организм.