Более 200 казахстанских детей подверглись сексуальному насилию и разврату за первый квартал 2019 года

CA-NEWS (KZ) - Более 200 казахстанских детей подверглись сексуальному насилию и разврату за первые три месяца 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В этом году в Казахстане катастрофически вырос уровень сексуального насилия над детьми ! Больше двух детей в день насилуют и развращают в Казахстане", - сообщает общественный деятель Дина Смаилова (Тансари).

Ссылаясь на данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК, она сообщила, что за три месяца 2019 года 207 детей подверглись сексуальному насилию и развратным действиям.

В частности, за этот период изнасилование (статья 120 УК РК) совершено в отношении 49 детей, что на 63,3% больше показателя прошлого года.

За три месяца совершены насильственные действия сексуального характера (статья 121 УК РК) в отношении 42 детей - по сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 110%. За три месяца совершены развратные действия (статья 122 УК РК) в отношении 116 детей, это на 20,18% выше, чем в прошлом году!" - проинформировала Смаилова.

Как сообщалось ранее, в предыдущие годы неоднократно сообщалось о росте преступлений в отношении детей, в том числе сексуального насилия над несовершеннолетними. По данным казахстанских общественников (на конец ноября 2018 года) в 2018 году изнасилованы 84 ребенка, 88 детей пережили действия сексуального характера, зафиксировано ещё 138 случаев развращения малолетних.

По информации Загипы Балиевой в бытность ее уполномоченным по правам ребенка в РК, за 9 месяцев 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество изнасилований и насильственных действий над детьми выросло на треть: изнасилование со 100 случаев до 133 и насильственные действия сексуального характера с 83 до 108. Это только зарегистрированные факты.

По данным Генпрокуратуры, за 10 месяцев 2016 года в Казахстане от насильников пострадали 183 ребенка. За насильственные преступления против половой неприкосновенности детей в 2016 году осуждено 111 человек.

В апреле 2019 года президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка". Документ предусматривает ужесточение ответственности за изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних путем увеличения сроков лишения свободы.

С 2018 года в Казахстане начали применять к педофилам химическую кастрацию. Процедура проводится только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

В некоторых странах мира применяются более радикальные меры по борьбе с преступлениями против детей. В Индии, к примеру, ввели смерную казнь за изнасилование девочек младше 12 лет.