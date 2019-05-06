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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан планирует увеличить объемы производства яиц и куриного мяса

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане специалисты сферы птицеводства планируют увеличить производство яиц и куриного мяса. Производство планируется увеличить за счет новых птицеферм и восстановления ранее простаивавших отраслевых предприятий. Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Птицепром» министерства сельского хозяйства Машокир Назаров, передает 6 мая Авеста.

По словам М.Назарова, за четыре месяца текущего года в стране произведено свыше 150,1 млн штук яиц, что на 90,8 млн штук больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В текущем году планируется произвести свыше 500 млн штук яиц.

Назаров также отметил, что наблюдается увеличение производства куриного (бройлерного) мяса. За этот период в республике произведено свыше 1,8 тыс. тонн куриного мяса, что на 350 тонн больше аналогичного периода прошлого года.

В настоящее время в республике функционируют 20 предприятий, специализирующихся в производстве куриного мяса.

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