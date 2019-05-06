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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан занял первое место в мире по продажам золота
золото
золото

CA-NEWS (UZ) -  В первом квартале этого года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота. Об этом говорится в отчете World Gold Council (Всемирный совет по золоту).

В отчёте говорится, что Узбекистан продал 6 тонн 200 кг золота с января по март.

Второе место по продажам января-марта заняла Монголия, экспортировавшая 3,4 тонны золота, а третье – Таджикистан, который продал 1 тонну.

Россия, крупнейший в мире импортер золота, Согласно отчету, Центробанк России приобрел 55,3 тонны золота за три месяца 2019 года. Второе и третье места занимают Турция (40 тонн) и Китай (33 тонны).

В апреле Центральный банк Узбекистана заявил, что планирует к 2019 году экспортировать 80 тонн золота в зарубежные страны, что на 10 тонн больше, чем в предыдущем году.

По сообщению Центробанка, государственная казна получит от экспорта 80 тонн золота $3,4 миллиардов прибыли.

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