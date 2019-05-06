Президент Казахстана вручил награды силовикам ко Дню защитника Отечества

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды представителям силовых структур накануне Дня защитника Отечества и Дня Победы, передает informburo.kz.



"В эти майские дни мы вспоминаем бессмертный подвиг наших отцов, победивших фашизм. Их беспримерный героизм и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на нашей земле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Вооружённые силы Казахстана приумножают традиции воинской доблести и боевой славы солдат и офицеров Второй мировой войны. Армия и силовые структуры надёжно стоят на страже независимости и территориальной целостности государства.

"Вы с честью выполняете важнейшую миссию – обеспечение безопасности, законности и правопорядка в стране. Сегодня мы вручаем награды особо отличившимся соотечественникам, деятельность которых является образцом профессионализма, самоотверженности и верности воинскому долгу", – добавил президент.

Президент назвал заслуги некоторых награждённых. Высоких результатов в борьбе с коррупцией и теневой экономикой достиг руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области Куаныш Бекбасов. Ему вручили орден "Айбын" II степени. За безупречную деятельность по обеспечению безопасности государственных мероприятий орденом "Айбын" II степени награждён инспектор службы государственной охраны Виктор Балясников.

Орден "Құрмет" получила заместитель начальника службы по надзору за законностью приговоров Генпрокуратуры Радимхан Дубаева. Под её руководством был реализован социально-значимый проект "10 мер по снижению тюремного населения".

Медалью "Жауынгерлік ерлiгi үшiн" за достижения в боевой подготовке награждён лётчик Кобеген Мырзатаев, который на международных учениях "Авиадартс" занял 1 место в номинации "Боевые вертолёты армейской авиации".

Воинские звания высшим чинам силовиков присваивали без прессы. Имена и фамилии в пресс-службе Акорды обещали опубликовать сегодня на официальном сайте. Известно, что орденом "Данқ" I степени были награждены заместитель начальника Генштаба ВС РК Адылбек Алдабергенов, заместитель генпрокурора Ерлик Кененбаев и заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК Василий Рысбаев.

"Уважаемые защитники Отечества! Вы достойно выполняете свой долг, сохраняете верность присяге. Вы прилагаете все силы, рискуете жизнью ради спокойствия казахстанцев, каждый из вас является образцом безупречной службы нашей родины. Каждого из вас можно назвать гордостью Казахстана. Ваш профессионализм, боевая выучка, самоотверженность, готовность к подвигу будут служить примером для подрастающего поколения", – заключил глава государства.