На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана на минувшей неделе заключены 39 сделок

CA-NEWS (TM) - На минувшей неделе на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 39 сделок, сообщает госинформагентство ТДХ.

За иностранную валюту предприниматели из России и Афганистана закупили автобензин, полипропилен, сжиженный газ, произведённые на туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

Полипропилен и полиэтилен высокой плотности (полимерный завод в Киянлы), карбамид (ГК «Туркменхимия») и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметами сделок бизнесменов из России, Великобритании, Украины, Узбекистана, Афганистана. Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Великобритания, ОАЭ, Турция, Узбекистан, Афганистан. Общая сумма сделок превысила $50 млн 780 тыс.

За манатные средства представители деловых кругов России, Китая, Великобритании, Канады, ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 7 миллионов манатов (более $2 млн).