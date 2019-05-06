На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана на минувшей неделе заключены 39 сделок

- Туркменистан, экономика
- 14:55, 06 мая 2019
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CA-NEWS (TM) - На минувшей неделе на торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 39 сделок, сообщает госинформагентство ТДХ.
За иностранную валюту предприниматели из России и Афганистана закупили автобензин, полипропилен, сжиженный газ, произведённые на туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
Полипропилен и полиэтилен высокой плотности (полимерный завод в Киянлы), карбамид (ГК «Туркменхимия») и техническая сера (ГК «Туркменгаз») стали предметами сделок бизнесменов из России, Великобритании, Украины, Узбекистана, Афганистана. Помимо этого, за иностранную валюту были реализованы бесцветное листовое стекло, портландцемент, хлопчатобумажная пряжа. Страны-покупатели: Великобритания, ОАЭ, Турция, Узбекистан, Афганистан. Общая сумма сделок превысила $50 млн 780 тыс.
За манатные средства представители деловых кругов России, Китая, Великобритании, Канады, ОАЭ приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму около 7 миллионов манатов (более $2 млн).