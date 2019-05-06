Сборная Казахстана одержала победу на ЧМ-2019 по хоккею в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) - В столице Казахстана завершился Чемпионат мира-2019 среди команд Первого дивизиона, группы "А", в котором победу одержала сборная Казахстана, не проиграв ни одного матча в борьбе за путевки в элиту мирового хоккея - Высший дивизион, сообщает icehockey.kz.

В заключительный день Чемпионата мира по хоккею 2019 первого дивизиона группы А состоялось 3 матча.

В первой встрече Словения разгромила Литву со счетом 9:0. Таким образом, Литва возвращается в группу Б.

Затем сыграли сборные Беларуси и Кореи. Корейцы одержали победу со счетом 4:1.

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка:

«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков. На матчах была хорошая атмосфера. Спасибо ребятам, что вышли и победили. Мы показали хороший хоккей. Нам удалось хорошо завершить сезон. Мы довольны тем, что мы вышли в топ-дивизион»

На ЧМ-2019 казахстанцы одержали пять побед в пяти матчах, обыграв Словению 3:2, Литву 3:1, Корею 4:1, Беларусь 3:2 (ОТ) и Венгрию - 3:1. Таким образом, сборная Казахстана примет участие в Чемпионате мира Высшего дивизиона в 2020 году в Швейцарии.