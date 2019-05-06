По случаю начала Рамадана в ООН призвали к солидарности с беженцами

CA-NEWS (CA) - По случаю начала священного для мусульман месяца Рамадан Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди призвал всех не забывать о страданиях миллионов людей, которые покинули свои дома в поисках безопасности и убежища. Многие бежали от конфликтов и преследований, передает Служба новостей ООН.

«Давайте воздадим должное их стойкости и проявим солидарность с ними…», – призвал Филиппо Гранди. Он напомнил, что сегодня в мире насчитывается почти 70 миллионов беженцев, мигрантов и перемещенных лиц.

Верховный комиссар направил поздравления и добрые пожелания всем мусульманам во всем мире. «Хотел бы выразить самые теплые пожелания миллионам семей, соблюдающих по всему миру священный месяц Рамадан - благословенный период, посвященный таким основополагающим ценностям, как солидарность и сочувствие», – сказал глава УВКБ. Он призвал всех проявить сострадание и прийти на помощь беженцам.

Глава УВКБ напомнил о недавних нападениях на места богослужения в разных странах мира и призвал всех единым фронтом выступить против проявлений ксенофобии и жестокости.

«Священный месяц Рамадан несет с собой сегодня очень важный призыв, который мы не должны забывать: пусть то, что нас объединяет, победит то, что нас разделяет», – подчеркнул Филиппо Гранди.