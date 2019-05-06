В Ташкенте братьев-бизнесменов судят без адвоката на протяжении 15 дней

В Ташкенте братьев-бизнесменов судят без адвоката на протяжении 15 дней

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте на протяжении 15 дней нет вестей от двух братьев Убайдуллы и Исматуллы Бахромовых и их друга Хамидуллы Хакимова. Все трое - жители Учтепинского района Ташкента, были арестованы 20 апреля за административное правонарушение.

Родственники братьев-предпринимателей сообщили, что в течение двух недель не смогли нигде узнать, где находятся братья, и им было отказано в доступе к адвокату. Братья и их друг обвиняются в религиозных преступлениях.

34-летний Убайдулла Бахромов и его 32-летний брат Исматулла, а также 32-летний Хамидулла Хакимов были приговорены административным судов в Ташкенте, прошедшем 20 апреля, к 15 суткам лишения свободы за хулиганство.

Сестра братьев Ноиба Бахромова сказала, что ее братьев арестовали по ложному обвинению. "Мои братья были наказаны якобы за оскорбления кого-то около нашего дома. Так написано в решении суда. Однако около нашего дома ничего не было. Никто этого не видел. Нет также свидетелей. Они сфабриковали это обвинение, чтобы арестовать моих братьев. Мы даже не знаем, где мои братья и их друг", - говорит Ноиба.

После этого инцидента родственники братьев в течении 15 дней не могли узнать, в какой тюрьме они находятся. Нойба Бахромова говорит, что ее братья - обычные верующие. «Мои братья молятся пять раз в день. Они молятся в мечети и сразу возвращаются домой. Это невозможно, чтобы они были связаны с запрещённой религиозной организацией. Я даже не знаю, что они сделали с ними в течение пятнадцати дней, какие «признания» от них получили. Братья хотели съездить в Турцию. Теперь мы узнали, что их обвиняют в том, что они якобы хотели поехать в Сирию. У моего старшего брата больные почки. О получает диализ. Ему нельзя спать на холодном и оказывать на него давление. Я не знаю, что случилось с моим братом за эти пятнадцать дней», - говорит Ноиба.

Через 15 дней со дня ареста братьев и их друга, адвокат 4 мая смог встретиться с ними.

Родственники бизнесменов говорят, что эти ребята обвиняются в преступлениях по религиозным мотивам.

Узбекский политолог, живущий во Франции, Камолиддин Раббимов написал об этом на своей странице в Facebook: «Незаконное, негуманное, репрессивное мышление правоохранительных органов Узбекистана не изменилось. Посмотрите это видео, мать не может узнать где ее сыновья уже более десяти дней. Такая практика происходит в самых тоталитарных государствах мира, при фашистских режимах. Бедная мать не может найти своих сыновей и не находит себе места. Она настолько потрясена, что уже не может нормально говорить. Если её сыновья действительно виноваты, то почему не сделают весь процесс прозрачным? Почему сыновей этой женщины скрывают сот матери и адвокатов? Почему законодательство Узбекистана таково? Нет, согласно закону, это процессуальное нарушение и уголовное преступление!».