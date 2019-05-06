Четверо граждан Туркменистана задержаны в аэропорту Нью-Дели за контрабанду золота

CA-NEWS (TM) - В Индии, таможенной службой аэропорта Нью-Дели, были арестованы четверо граждан Туркменистана за контрабанду золота, сообщает 5 мая The Times of India.

Четверо туркменистанцев, трое из которых женщины, были задержаны после их прибытия в аэропорт на разных рейсах, в среду.

Двое из них прилетели из Дубая, остальные из Туркменистана. При досмотре их багажа, было выявлено золото весом около 4,4 килограммов, в виде золотых украшений, говорится в заявлении таможни.