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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Четверо граждан Туркменистана задержаны в аэропорту Нью-Дели за контрабанду золота

CA-NEWS (TM) -  В Индии, таможенной службой аэропорта Нью-Дели, были арестованы четверо граждан Туркменистана за контрабанду золота, сообщает 5 мая The Times of India.

Четверо туркменистанцев, трое из которых женщины, были задержаны после их прибытия в аэропорт на разных рейсах, в среду.

Двое из них прилетели из Дубая, остальные из Туркменистана. При досмотре их багажа, было выявлено золото весом около 4,4 килограммов, в виде золотых украшений, говорится в заявлении таможни.

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