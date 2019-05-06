ЮНЕСКО готова оказать содействие Монголии в разработке проекта новой редакции закона об образовании

CA-NEWS (MNG) - Госсекретарь министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии Б.Баярсайхан приняла специалиста образовательной программы представительства ЮНЕСКО в Пекине Роберта Паруага по его просьбе. В ходе встречи Роберто Паруаг отметил, что ЮНЕСКО готова направить своих международных экспертов для разработки проекта новой редакции пакета законов об образовании, сообщает 6 мая Монцамэ.

Стороны также обсудили ход совместно реализуемых минобразованием и ЮНЕСКО проектов и программ и обменялись мнениями о дальнейших мероприятиях. В частности, Роберто Паруаг сообщил, что 10 мая ЮНЕСКО планирует передать министерству образования отчёт фундаментального исследования о состоянии образования в Монголии и представить разработанный стандарт в области навыков информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, Паураг обратился с просьбой назначить специалиста, который будет сотрудничать в реализации Целей устойчивого развития в области образования.