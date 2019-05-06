Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ 100 рассказал подробности катастрофы

CA-NEWS (CA) - Telegram-канал Baza опубликовал аудиозапись интервью с Денисом Евдокимовым, предполагаемым пилотом Sukhoi Superjet 100, который накануне аварийно сел и загорелся в Шереметьево. По словам командира судна, после взлета в лайнер ударила молния, из-за чего была утеряна радиосвязь, и самолет перешел в режим прямого управления, передает "Ъ".

«У нас не было радиосвязи. Удалось ее восстановить через аварийную частоту на второй радиостанции. И она была кратковременно прерывистой, то есть после включения режима самого передатчика несколько слов получалось сказать, потом она (связь) пропадала, и нужно было снова подключать (передатчик). Диспетчеры… нам задавали курсы для вывода на полосу»,— утверждает предполагаемый пилот.

Он утверждает, что при посадке скорость самолета была «небольшая», и лайнер «подходил к земле плавно». Почему произошел удар о землю, он затруднился сказать. Денис Евдокимов подтвердил, что пожар на борту начался не в полете, а после посадки. «Не могу сказать точно, почему произошел (удар о землю). Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной (скорости) согласно процедуре. Возгорание случилось после приземления. Яркая вспышка, хлопок — переход самолета в аварийный режим управления… Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом»,— допустил господин Евдокимов.

Лайнер SSJ 100 принадлежал компании «Аэрофлот» и выполнял рейс SU 1492 Москва—Мурманск. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа, из них 41 человек погиб. Расследованием обстоятельств ЧП занимается центральный аппарат СКР. Следствие назвало основными версиями катастрофы недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров, специалистов, проводивших техосмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия. Ространснадзор также проводит внеплановые проверки «Аэрофлота» и Шереметьево.