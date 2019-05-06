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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Крупную партию игрушечных Ferrary из Узбекистана изъяли таможенники Урала
Ferrary
Ferrary

CA-NEWS (UZ) -  Уральские таможенники выявили крупную партию детских игрушек с признаками контрафактности. 3000 детских пластмассовых машинок прибыли на Урал из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«Декларацию бизнесмены подали в центр электронного декларирования Уральской электронной таможни. При проверке сведений о товаре декларации выяснилось, что на игрушки нанесен товарный знак «Ferrary». Документов, подтверждающих законность использования знака, у предпринимателя не оказалось», - рассказал Сергей Епифанов, начальник Уральской электронной таможни.

Владельцу грозит административная ответственность. За незаконное использование чужого товарного знака, сходного с ним обозначения предпринимателю грозит штраф и изъятие всей товарной партии. Дальнейшую судьбу игрушек решит суд.

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