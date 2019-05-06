В Твери рабочий из Узбекистана проломил коллеге череп

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CA-NEWS (UZ) - Мужчина из Узбекистана в ходе драки нанес тяжелые травмы своему коллеге, сообщает пресс-служба Заволжского районного суда Твери.

Инцидент произошел на территории одной из пилорам города. Гражданин Узбекистана, во время конфликта, разгоревшегося на почве личной неприязни, с другим работником предприятия, набросился на него и нанес тяжкие травмы. В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода черепа и ушиб мягких тканей головы.

Мужчина арестован. Часть 1 статьи 111 УК РФ предусматривает за данное деяние наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

«Постановлением Заволжского районного суда Твери ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 30 июня 2019 года», – уточнили в пресс-службе суда.