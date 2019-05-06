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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Туркменистан провели переговоры по демаркации общей госграницы

CA-NEWS (UZ) -  С 29 апреля по 5 мая в Узбекистане в городе Ургенче состоялась очередная встреча рабочих групп узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает МИД Узбекистана.

В ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на межгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель, а также подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы.

На встрече также обсужден вопрос проведения аэрофотосъёмочных работ для подготовки демаркационных карт.

По итогам переговоров главами делегаций был подписан соответствующий протокол.

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