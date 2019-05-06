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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ашхабаде переполнены штрафстоянки, а штрафы за частный извоз доходят до $200

CA-NEWS (TM) -  Штрафстоянки Ашхабада переполнены, штрафы за частный извоз доходят до $172-200 (600-700 манатов). Вместе с тем квитанций водителям полиция не выдает, причин запрета не разъясняет. Охота за частными такси превратилась в абсурд. Если не докажешь, что это твой ближайший родственник, машину забирают на штрафстоянку, сообщает 6 мая Азатлык.

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По словам ашхабадских автовладельцев, многие задержанные автомобили принадлежат обычным жителям города, передвигавшимся на своем транспорте по своим личным делам.

"Охота" на частных таксистов в столице Туркменистана началась в начале апреля после президентского выговора главе МВД за то, что министр не справился с устранением нелегальной перевозки пассажиров частными лицами.

Вместе с тем, по словам жителей Ашхабада, для многих частный извоз является способом заработка, а также наиболее популярным среди населения видом транспорта.

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На фоне ужесточения контроля и резкого уменьшения количества частных такси, в среднем на 50 процентов выросли цены на услуги официальных перевозчиков, а также возрос спрос на общественный транспорт.

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