КНДР выступила в поддержку официальных властей Венесуэлы

CA-NEWS (CA) - КНДР выразила поддержку официальным властям Венесуэлы и осудила попытки оппозиции по свержению руководства страны. Соответствующий комментарий сделал министр иностранных дел Северной Кореи, передает ЦТАК.

"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", – говорится в заявлении.