РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
КНДР выступила в поддержку официальных властей Венесуэлы

CA-NEWS (CA) -  КНДР выразила поддержку официальным властям Венесуэлы и осудила попытки оппозиции по свержению руководства страны. Соответствующий комментарий сделал министр иностранных дел Северной Кореи, передает ЦТАК.

"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", – говорится в заявлении.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Шереметьево при посадке загорелся самолет (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×