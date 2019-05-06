КНДР выступила в поддержку официальных властей Венесуэлы
- Азия и мир, политика
- 17:08, 06 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - КНДР выразила поддержку официальным властям Венесуэлы и осудила попытки оппозиции по свержению руководства страны. Соответствующий комментарий сделал министр иностранных дел Северной Кореи, передает ЦТАК.
"Любые попытки внешних сил свергнуть законного президента, избранного в соответствии с конституцией суверенного государства, являются очевидным вмешательством во внутренние дела страны и нарушением международного права", – говорится в заявлении.