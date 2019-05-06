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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево
Предыстория: Появилось видео посадки горящего самолета в Шереметьево

CA-NEWS (CA) -  Среди версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, сообщили в Следственном комитете.

Следователи изъяли речевой и параметрический самописцы, записи переговоров пилотов с диспетчерами, видеозаписи с камер наблюдения. Также они отобрали образцы топлива.

По данным следствия, воздушное судно, следовавшее сообщением Москва-Мурманск, 5 мая 2019 года осуществило аварийную посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта. При посадке произошло возгорание фюзеляжа воздушного судна. На момент возгорания на борту самолета находилось 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

Непосредственно после посадки эвакуировано 33 пассажира и 4 члена экипажа. Из сгоревшего салона самолета изъяты тела 41-го человека. Для установления личностей погибших назначены генетические экспертизы.

Уже признано потерпевшими 22 человека, допрашиваются очевидцы, сотрудники аэропорта, родственники пострадавших.

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