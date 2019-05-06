Как в Нур-Султане отметят День защитника Отечества и День Победы

CA-NEWS (KZ) - В Нур-Султане идет активная подготовка к мероприятиям, посвященным празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы. 7, 8 и 9 мая для гостей и жителей столицы подготовлена насыщенная программа – мероприятия пройдут на открытых площадях, в концертных залах и театрах, передает сайт столичного акимата.

В честь Дня защитника Отечества 7 мая на городской площади состоится грандиозный концерт под открытым небом с участием звезд казахстанской эстрады. Празднование начнется в 17:00 и продлится до 22:00. Перед зрителями выступят Мадина Садукасова, Бейбит Кушкалиев, Ayree, группа «Заман», группа «3038», а также Раим и Артур и многие другие. Ведущие вечера – Азат Абыкен и Олжас Рымбаев.

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы будут проходить 8 и 9 мая. 8 мая в 10:00 на Центральном городском кладбище состоится традиционная церемония возложения гирлянд Славы к могиле войнов-акмолинцев, умерших от ран, полученных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В этот же день в концертном зале «Астана» состоится праздничная программа «Отан деп соққан жүрегі». Специально для приглашенных гостей мероприятия – ветеранов Великой Отечественной войны прозвучат песни военных лет.

9 мая состоится ежегодная церемония возложения гирлянд Славы к монументу «Отан қорғаушылар», затем мероприятия пройдут в палаточном городке в Студенческом парке. Здесь установят армейские палатки, где будут накрыты праздничные столы для ветеранов и тружеников тыла.

Празднование Дня Победы продолжится концертной программой в Студенческом парке и на городской площади. Известные артисты казахстанской эстрады исполнят песни военных лет. Стать зрителями концерта могут все желающие – гости и жители столицы.

Традиционно в этот день в столице пройдет марш благодарных потомков «Бессмертный полк». Шествие начнется в 12:30 от монумента «Қазақ Елі» и будет проходить по проспекту Тәуелсiздiк.

В этот день также пройдут легкоатлетическая эстафета и автопробег «Мы помним, мы дорожим!», посвященные Дню Победы.

В завершение праздничной программы жителей и гостей города Нур-Султан ждёт праздничный фейерверк. Начало мероприятия в 23:00 на набережной реки Есиль.