Сирийцы получили 8 тонн гуманитарной помощи от Монголии

CA-NEWS (MNG) - На авиабазу Хмеймим в Сирии, самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России доставлено восемь тонн гуманитарной помощи от Монголии, сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на минобороны РФ.

В том числе в САР были переданы тысяча теплых одеял, школьные принадлежности (рюкзаки, канцтовары), медицинское санитарное оборудование для оказания первой помощи.

Сопровождала груз группа министерства обороны Монголии.

Теперь конвоями российского центра по примирению враждующих сторон гумпомощь будет доставлена наиболее нуждающимся гражданам, а также в отдаленные и труднодоступные районы Сирии.