РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сирийцы получили 8 тонн гуманитарной помощи от Монголии

CA-NEWS (MNG) -  На авиабазу Хмеймим в Сирии, самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил России доставлено восемь тонн гуманитарной помощи от Монголии, сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на минобороны РФ.

В том числе в САР были переданы тысяча теплых одеял, школьные принадлежности (рюкзаки, канцтовары), медицинское санитарное оборудование для оказания первой помощи.

Сопровождала груз группа министерства обороны Монголии.

Теперь конвоями российского центра по примирению враждующих сторон гумпомощь будет доставлена наиболее нуждающимся гражданам, а также в отдаленные и труднодоступные районы Сирии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Шереметьево при посадке загорелся самолет (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×