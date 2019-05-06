СМИ: AIBA может подать в суд, если МОК запретит ей проводить турниры до Олимпиады

Гафур Рахимов

CA-NEWS (UZ) - Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) может обратиться в суд в случае запрета со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) проводить соревнования под эгидой AIBA в преддверии Олимпийских игр 2020 года, сообщает The Guardian.

МОК ранее сообщил, что заморозил планы по проведению соревнований по боксу на Играх-2020 в Токио, а также приостановил финансовые выплаты AIBA, передает РИА Новости. Долги организации превышают 16 миллионов долларов. В субботу глава МОК Томас Бах допустил, что боксерский турнир на Олимпиаде-2020 может провести другая организация, если AIBA потеряет признание МОК.

В ноябре 2018 года в ходе конгресса AIBA в Москве представитель Узбекистана Гафур Рахимов был избран на пост президента организации. После того как департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, МОК сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.

О возможности судебного обращения Мустасан написал в своем письме исполкому AIBA, а также призвал членов организации провести 15 мая внеочередной исполком. Позднее Мустасан направил коллегам второе письмо, в котором попросил не придавать значения первоначальному письму. Но AIBA подтвердила возможность судебного разрешения вопроса.

Комиссия МОК по расследованию ситуации, связанной с AIBA, предоставит исполкому МОК свой отчет и рекомендации о потенциальных мерах и санкциях в соответствии с Олимпийской хартией 22 мая в Лозанне.