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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Германии в мае посетит Узбекистан с рабочим визитом
Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер
Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер

CA-NEWS (UZ) -  В мае текущего года состоится визит Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан. Об этом сообщает газета «Народное слово».

О планируемом визите президента Германии сообщили в ходе «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Германии», прошедшего на днях в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров РУз.

Напомним, что в ходе официального визита в Германию в январе текущего года президент Шавкат Мирзиёев пригласил немецкого коллегу посетить Узбекистан с ответным визитом. Федеральный президент заявил о готовности посетить Узбекистан весной этого года.

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