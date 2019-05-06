Президент Германии в мае посетит Узбекистан с рабочим визитом

Мирзиёев и Франк-Вальтер Штайнмайер

CA-NEWS (UZ) - В мае текущего года состоится визит Федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан. Об этом сообщает газета «Народное слово».

О планируемом визите президента Германии сообщили в ходе «круглого стола» на тему «Актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества Узбекистана и Германии», прошедшего на днях в Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров РУз.

Напомним, что в ходе официального визита в Германию в январе текущего года президент Шавкат Мирзиёев пригласил немецкого коллегу посетить Узбекистан с ответным визитом. Федеральный президент заявил о готовности посетить Узбекистан весной этого года.