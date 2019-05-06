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  6 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

CA-NEWS (CA) -  Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его супруга Меган Маркл — поделились долгожданной новостью о прибавлении в семействе.

Супружеская чета сообщила в официальном Instagram, что утром в понедельник, 6 мая, Маркл родила сына, который стал для пары первенцем.
«Рады сообщить, что их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские стали родителями первенца утром 6 мая 2019 года», — гласит сообщение.
Отмечается, что мальчик родился здоровым и весит семь фунтов (3,175 кг).
Супруги выразили благодарность общественности за поддержку и интерес, а также пообещали сообщить другие подробности в ближайшие дни.
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