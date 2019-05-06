У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

CA-NEWS (CA) - Герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и его супруга Меган Маркл — поделились долгожданной новостью о прибавлении в семействе.

Супружеская чета сообщила в официальном Instagram, что утром в понедельник, 6 мая, Маркл родила сына, который стал для пары первенцем.

«Рады сообщить, что их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские стали родителями первенца утром 6 мая 2019 года», — гласит сообщение.

Отмечается, что мальчик родился здоровым и весит семь фунтов (3,175 кг).

Супруги выразили благодарность общественности за поддержку и интерес, а также пообещали сообщить другие подробности в ближайшие дни.