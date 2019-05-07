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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министерство юстиции напомнило, что узбекский язык является официальным языком Узбекистана
Министерство юстиции Узбекистана
Министерство юстиции Узбекистана
Предыстория: В Узбекистане группа интеллигентов выступила с инициативой придать русскому языку официальный статус

CA-NEWS (UZ) -  Министерство юстиции Узбекистана на своём канале в Telegram напомнило, что обучение государственному языку граждан осуществляется бесплатно, и что государство обеспечивает обогащение узбекского языка за счет введения в него общепризнанной научно-технической и общественно политической терминологии.

Министерство юстиции напоминает, что в органах государственной власти и управления работа ведется на государственном языке и по необходимости обеспечивается перевод на другие языки.

Напомним, что накануне официального визита в Узбекистан 2 мая министра иностранных дел России Сергея Лаврова около двадцати русскоязычных узбекистанцев предложили придать официальный статус русскому языку.

Инициатива, исходящая от группы людей, среди которых были Народные артисты, известные художники и кинематографисты, была опубликована в издании, рассматриваемом как составная часть пропаганды Кремля.

Это предложение вызвало бурные дискуссии среди общественности Узбекистана. Некоторые известные общественные деятели и чиновники, открыто выступили против этой инициативы.

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