Узбекистан дал официальную информацию о задержанных братьях-предпринимателях

В Узбекистане судят братьев-предпринимателей

CA-NEWS (UZ) - По данным Главного управления внутренних дел Ташкента, «информация о незаконном задержании и незаконном обвинении Убайдуллы и Исматуллы Бахрамовых, которые якобы занимались предпринимательской деятельностью в Ташкенте, распространенная в некоторых СМИ, является необоснованной» .

5 мая Главное управление внутренних дел города Ташкента опубликовало заявление, в котором говорится: «20 апреля текущего года сотрудники правоохранительных органов задержали Бахрамова Убайдуллу Гайбуллаевича 1985 г.р.и Бахрамова Исматуллу Гайбуллаевича 1987 г.р.во время их поездки в Ташкентский международный аэропорт для присоединения к международным террористическим организациям на территории Сирии».

Ранее сообщалось, что родственники братьев-предпринимателей рассказали, что в течение двух недель не смогли нигде узнать, где находятся братья, и им было отказано в доступе к адвокату.

34-летний Убайдулла Бахрамов и его 32-летний брат Исматулла, а также 32-летний Хамидулла Хакимов были приговорены административным судом в Ташкенте, прошедшем 20 апреля, к 15 суткам лишения свободы за мелкое хулиганство.

Сестра братьев Ноиба Бахрамова сказала, что ее братьев арестовали по ложному обвинению. "Мои братья были наказаны якобы за оскорбления кого-то около нашего дома. Так написано в решении суда. Однако около нашего дома ничего не было. Никто этого не видел. Нет также свидетелей. Они сфабриковали это обвинение, чтобы арестовать моих братьев. Мы даже не знаем, где задержали моих братьев и их друга", - рассказала Ноиба.