Катастрофа в Шереметьево: среди погибших - гражданин Таджикистана

Катастрофа в Шереметьево

CA-NEWS (TJ) - Гражданин Таджикистана Фатхуддин Курбонбекзода погиб в результате катастрофы самолета "Сухой Суперджет" ​авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево, сообщили в представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве.

Следственный комитет России вечером в воскресенье сообщил, что в результате катастрофы пассажирского самолёта "Сухой Суперджет" ​авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, в том числе 1 член экипажа. Всего на борту было 78 человек - 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Как стало известно, среди жертв ЧП есть таджикистанец - 28-летний Фатхуддин Курбонбекзода. В представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Москве 6 мая сообщили, что Курбонбекзода является уроженцем района Абдурахмони Джоми Хатлонской области. "У Фатхуддина было и таджикское, и российское гражданство. Мы находимся в контакте с родственниками погибшего. Тело Курбонбекзода в ближайшее время будут отправлено на родину", - сказал Иброхим Ахмадов, пресс-секретарь представительства Минтруда Таджикистана в РФ.

В результате катастрофы выжили 37 человек. "Аэрофлот" опубликовал список 33-х выживших пассажиров, пятеро из них госпитализированы. Не менее двух, по сообщениям агентств, в тяжелом состоянии. Также в живых остались 4 члена экипажа, в том числе пилоты.

Самолёт совершил аварийную посадку и загорелся. Он выполнял рейс SU-1492 Москва – Мурманск и взлетел в 17:57 по московскому времени. В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет, вернувшийся в Шереметьево, совершил посадку. Эвакуация пассажиров была проведена с помощью спасательных трапов. Пресс-секретарь "Аэрофлота" подчеркнул, что эвакуация была проведена за 55 секунд, это быстрее, чем положено по нормативам. Однако, как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, часть людей в хвостовом отсеке самолёта не успела эвакуироваться.

Пилот самолёта Денис Евдокимов подтвердил изданию Baza, что в самолёт в воздухе попала молния, после чего отказала часть систем самолёта и нарушилась связь с землёй. Пилоты приняли решение об аварийной посадке. Посадка совершалась с полными топливными баками, однако, по словам пилота, всё делалось по инструкции, и скорость при посадке не была выше нормативов. Самолёт, однако, при приземлении ударился о землю, после чего вспыхнул пожар. По данным "Интерфакса", самолет трижды ударился о полосу и сломал заднюю стойку шасси, обломки попали в двигатель, который загорелся, пламя охватило всю заднюю часть фюзеляжа.