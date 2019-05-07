ЦИК Турции отменила итоги выборов мэра Стамбула
- Азия и мир, политика
- 9:21, 07 мая 2019
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CA-NEWS (CA) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает агентство Anadolu.
За отмену результатов выборов и проведение повторного голосования высказались 7 из 11 членов ЦИК, 4 выступили против. Решение принято на основании обращения Партии справедливости и развития, заявившей о нарушениях в ходе выборов в Стамбуле.
Повторные выборы пройдут 23 июня.
Напомним, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта.