ЦИК Турции отменила итоги выборов мэра Стамбула

CA-NEWS (CA) - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает агентство Anadolu.

За отмену результатов выборов и проведение повторного голосования высказались 7 из 11 членов ЦИК, 4 выступили против. Решение принято на основании обращения Партии справедливости и развития, заявившей о нарушениях в ходе выборов в Стамбуле.

Повторные выборы пройдут 23 июня.

Напомним, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта.