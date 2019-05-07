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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЦИК Турции отменила итоги выборов мэра Стамбула

CA-NEWS (CA) -  Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции отменила результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу, сообщает агентство Anadolu.

За отмену результатов выборов и проведение повторного голосования высказались 7 из 11 членов ЦИК, 4 выступили против. Решение принято на основании обращения Партии справедливости и развития, заявившей о нарушениях в ходе выборов в Стамбуле.

Повторные выборы пройдут 23 июня.

Напомним, муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта.

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