Монголия и Индия проведут совместные учения вооруженных сил

CA-NEWS (MNG) - C 6 по 8 мая в Улан-Баторе проходит 9-е консультативное совещание министерств обороны Монголии и Индии. Стороны договорились провести совместные учения вооруженных сил двух стран «Кочевой слон-2019» в Индии, сообщает Монцамэ.

С монгольской стороны в совещании участвует делегация генштаба вооруженных сил Монголии во главе с вице-министром обороны Т.Дуламдоржом, а с индийской стороны – делегация во главе с послом Индии в Монголии М.П.Сингхом и бригадным генералом вооруженных сил Индии Навином Сачдевым.

В первый день совещания стороны обменялись мнениями о нынешнем уровне и дальнейшем сотрудничестве в оборонной сфере, и обсудили ряд вопросов, в частности, об организации межминистерской консультативной встречи, подготовке военных кадров, повышении квалификации военнослужащих, проведении совместных учений миротворцев и специальных сил ВС, охвате обучению английскому языку и сотрудничестве в области информационных технологий.

В ходе совещания министерство обороны Индии безвозмездно передало ВС Монголии в общей сложности 50 парашютов специального назначения.