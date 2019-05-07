Джеки Чан планирует съемки своего фильма в Казахстане в сентябре

CA-NEWS (KZ) - Джеки Чан планирует провести часть съемок своего нового боевика в Казахстане. В мае запланирован приезд режиссера и продюсера фильма, передает Tengrinews.kz.

Бывший председатель правления телерадиокомплекса Qazaqstan Ерлан Карин рассказал, что актер задумался о съемках в Казахстане после первого визита в страну в 2017 году.

"Как признал Джеки, Казахстан очень интересная страна, с точки зрения географии и многообразия культур. Здесь есть разные географические локации: пейзажи, степи, леса, горы. Была идея провести съемки на территории России и Казахстана, но, как позже выяснилось, права на ту тему, которую предлагал Джеки, принадлежали другим авторам, и они отложили эту идею.

Весной этого года, когда я во время отпуска находился в Пекине, команда Джеки вновь предложила встретиться и обсудить съемки нового фильма в развитие наших договоренностей и рассмотреть идею, чтобы часть съемок провести в Казахстане", - сказал Ерлан Карин.

"Ожидается, что это будет боевик с драматическим сюжетом. В Казахстан приедут звезды Голливуда, Китая, планируется, что фильме снимется сам Джеки Чан. Кроме Казахстана, съемки пройдут во Франции и Израиле. "Мы ожидаем приезд передовой группы уже скоро, будем обсуждать ту часть сценария, которую снимут у нас. В мае ожидается приезд режиссера и продюсера фильма в Нур-Султан. Затем в июне предполагается осмотр локаций, в сентябре - октябре планируются съемки", - сообщил Карин.

Во время встречи с Назарбаевым в Пекине актер озвучил идею и базовую концепцию фильма.

"Джеки рассказывал о своем впечатлении от первого приезда в Казахстан, как тепло его здесь встречали. Он был приятно удивлен, что тут огромная армия его поклонников, и тогда он и задумался, как развивать сотрудничество, в частности в кино. Первый Президент еще раз пригласил Джеки Чана в Казахстан", - сказал Карин. Съемки фильма пройдут за счет китайской компании.