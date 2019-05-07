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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дарига Назарбаева празднует день рождения. Ей исполнилось 56

CA-NEWS (KZ) -  Во вторник, 7 мая, председатель Сената Казахстана Дарига Нурсултановна Назарбаева отмечает 56-й день рожденья.

Биография:

Окончила Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Казахский государственный университет имени С.М. Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и общестововедения. Доктор политических наук, кандидат исторических наук.

Награждена орденами «Парасат», «Барыс» II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП «Нур Отан» «Белсенді қызметі үшін», медалью Конституционного Совета РК «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» и юбилейными медалями.

Работала заместителем председателя мажилиса парламента Казахстана. С должности заместителя премьер-министра Казахстана назначена депутатом Сената парламента указом президента Казахстана.

С марта 2019 года – председатель Сената парламента Казахстана.

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