Дарига Назарбаева празднует день рождения. Ей исполнилось 56

CA-NEWS (KZ) - Во вторник, 7 мая, председатель Сената Казахстана Дарига Нурсултановна Назарбаева отмечает 56-й день рожденья.
Биография:
Окончила Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Казахский государственный университет имени С.М. Кирова. По специальности историк, преподаватель истории и общестововедения. Доктор политических наук, кандидат исторических наук.
Награждена орденами «Парасат», «Барыс» II степени, Литературы и искусства Французской Республики, медалью НДП «Нур Отан» «Белсенді қызметі үшін», медалью Конституционного Совета РК «Конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін» и юбилейными медалями.
Работала заместителем председателя мажилиса парламента Казахстана. С должности заместителя премьер-министра Казахстана назначена депутатом Сената парламента указом президента Казахстана.
С марта 2019 года – председатель Сената парламента Казахстана.