Президент Таджикистана снял с постов мэров нескольких городов
- Таджикистан, политика
- 9:51, 07 мая 2019
- Просмотров: 452
CA-NEWS (TJ) - 6 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения. С постов освобождены мэры городов Куляба, Истаравшана, Леваканта и председатель района Абдурахмана Джами Хатлонской области в связи с переходом на другую работу, сообщает АП.
Президент также подписал правительственное постановление об освобождении от должности первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов РТ Султона Нурмахмадпура в связи с переходом на другую работу.
Он назначен чрезвычайным и полномочным послом РТ в Индии.