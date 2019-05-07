Президент Таджикистана снял с постов мэров нескольких городов

CA-NEWS (TJ) - 6 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения. С постов освобождены мэры городов Куляба, Истаравшана, Леваканта и председатель района Абдурахмана Джами Хатлонской области в связи с переходом на другую работу, сообщает АП.

Президент также подписал правительственное постановление об освобождении от должности первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов РТ Султона Нурмахмадпура в связи с переходом на другую работу.

Он назначен чрезвычайным и полномочным послом РТ в Индии.