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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана снял с постов мэров нескольких городов

CA-NEWS (TJ) -  6 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон произвел кадровые изменения. С постов освобождены мэры городов Куляба, Истаравшана, Леваканта и председатель района Абдурахмана Джами Хатлонской области в связи с переходом на другую работу, сообщает АП.

Президент также подписал правительственное постановление об освобождении от должности первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов РТ Султона Нурмахмадпура в связи с переходом на другую работу.

Он назначен чрезвычайным и полномочным послом РТ в Индии.

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