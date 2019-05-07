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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана рекомендовал гражданам не посещать регионы Индии и Бангладеш, затронутые циклоном «Фани»
циклон фани в Индии
циклон фани в Индии

CA-NEWS (UZ) -  По информации посольства Узбекистана в Индии, в результате циклона «Фани», обрушившегося на индийский штат Одиша и ряд территорий Бангладеш, более 2 млн. человек эвакуированы из опасной зоны.

Жертвами стихии в обоих государствах стали десятки человек, в регионе закрыты госучреждения, аэропорты, остановлено движение поездов и другого транспорта, сообщили в МИДе.

В этой связи Консульско-правовой департамент предостерегает граждан Узбекистана, находящихся в указанном регионе Индии и Бангладеш, относительно посещения территорий, подвергнувшихся циклону «Фани».

Напомним, что число жертв мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на индийский штат Орисса, возросло до 29 человек. Правительство организовало массовые восстановительные работы в 10 тысячах деревень и 52 городских районах, пострадавших от стихии.

В преддверии удара стихии в штате Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания свыше миллиона человек. По всему штату было отменено движение более чем 220 поездов, аэропорты в ряде крупных городов до конца недели останутся закрытыми. Не работают школы, колледжи и госучреждения, временно приостановили работу несколько морских портов.

По оценкам экспертов, это самый мощный циклон в Ориссе с 2014 года и один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.

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