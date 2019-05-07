Израильские врачи проведут операции в Узбекистане

Израильские врачи в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - С 12 по 19 мая текущего года Узбекистан посетит делегация врачей-офтальмологов из ведущих клиник Израиля для проведения в Ташкенте и Самарканде совместно с узбекскими коллегами бесплатных операций, учебных тренингов и мероприятий по обмену опытом. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.



В эти же сроки совместно с Иерусалимским отделением Израильской психиатрической ассоциации в Ташкенте будет организован двусторонний симпозиум врачей-психиатров двух стран. Программа пребывания израильской делегации также включает в себя посещение специализированных медицинских учреждений Ташкента и Бухары, обмен опытом по вопросам современного развития психиатрии, передовых методик лечения и эффективной профилактики психических расстройств, установление взаимовыгодного партнерства между профильными ведомствами и организациями.

Договоренность о визите израильских врачей в республику была достигнута между посольством Узбекистана в Израиле и председателем Иерусалимского отделения Израильской психиатрической ассоциации (IPA) Игорем Барашем.

Визит организуется при поддержке Министерства здравоохранения Узбекистана и является практическим результатом переговоров посольства Узбекистана в Израиле с основателем благотворительной медицинской организации «Eye from Zion» Нати Маркусом.