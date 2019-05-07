На месторождении Мингбулак в Намангане получена первая нефть

Мингбулак

CA-NEWS (UZ) - В Наманганской области при испытаниях в ходе инвестиционного проекта по разработке нефтяного месторождения Мингбулак получена первая нефть, сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

Проект является одним из крупнейших в сфере энергетического сотрудничества между Узбекистаном и Китайской Народной Республикой и осуществляется в рамках исторической стратегии «Один пояс – один путь».

Реализующее проект совместное предприятие ООО «Мингбулакнефть» создано на паритетных началах АО «Узбекнефтегаз» и китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC.

По мнению экспертов, месторождение Мингбулак является непростым, что обусловлено рядом причин, отметили в пресс-службе. Основной проблемой при освоении месторождения является: большие глубины (до 6000 м и более); высокие пластовые давления (более 115 МПа) и пластовые температуры (более 168оС) и другие факторы.