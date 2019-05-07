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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Муфтий Узбекистана принял в Стамбуле участие в открытии самой крупной мечети в мире
Мечеть Чамлыджа в Стамбуле
Мечеть Чамлыджа в Стамбуле

CA-NEWS (UZ) -  В Стамбуле 3 мая состоялось официальное открытие мечети Чамлыджа - крупнейшего в мире религиозного комплекса, вмещающего одновременно 63 тысячи человек.

На церемонию прибыли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также представители духовенства многих мусульманских стран, в том числе председатель Управления мусульман Узбекистана, муфтий Усманхон Алимов. После торжественной церемонии глава Турции, высокопоставленные лица и зарубежные гости совершили джума-намаз с джамаатом, сообщает islamsng.com.

Высота мечети составляет 72 метров, что символизирует число проживающих в Стамбуле национальностей.

Внутри купола написано 16 имён Аллаха в честь 16 тюркских государств. В мечети также функционирует музей, занимающий 11 тысяч квадратных метров и библиотека, на площади в 3,5 тысячи квадратных метров.

Здание занимает 15 тысяч квадратных метров, при этом 4 из 6 минаретов достигают 107 м в высоту и имеют три балкона, а еще 2 – 90 метров. На минареты можно подняться на 21-метровом лифте. Над входной дверью написаны два аята суры «Али Имран». Ковровые покрытия занимают площадь 17 тысяч квадратных метров. Мечеть вмещает 25 тысяч человек для молитвы в здании, еще 12,5 тысячи верующих могут поместиться во внутреннем и 22,5 тысячи — во внешнем дворе. Одновременно здесь может совершаться 8 джаназа-намазов.

Кроме того, в комплекс также входит парковка на 3,5 тысячи машин, конференц-зал на 1 тысячу мест, библиотека и музей площадью 11 тысяч квадратных метров.

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