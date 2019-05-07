Украина борется за дорожающий лук из Центральной Азии, который завоёвывает Евросоюз, - аналитики

CA-NEWS (KG) - По информации аналитиков EastFruit, во второй половине прошлой недели цены на лук в странах Центральной Азии резко выросли. Основной причиной роста цен на лук репчатый стал небывалый уровень спроса на продукцию из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран региона со стороны стран Восточной Европы и даже Евросоюза. При этом на рынке этих стран присутствует как лук урожая прошлого года, так и ранний лук, уборка которого продолжается.

Буквально за неделю, цены на лук нового урожая в Таджикистане выросли более чем в три раза - с $80 долларов США за тонну до $260 долларов. В Узбекистане цены на лук урожая 2019 года выросли за неделю со $100-$150 долларов за тонну до $300 долларов США. Сообщается и об отгрузках лука из Кыргызстана в Евросоюз даже по более высоким ценам, однако проверить эту информацию аналитикам пока не удалось.

Ажиотажный спрос подогревается резким скачком цен на лук в Украине за неделю сразу на $410 долларов за тонну. Теперь украинским импортёрам лука и овощей приходится конкурировать за центральноазиатский лук не только с Польшей, но и с Германией, Нидерландами, Австрией, Чехией и другими странами.

При уровне внутренних цен более $1,2 тысяч долларов за тонну, Украина является сейчас наиболее привлекательным рынком сбыта, ведь она ближе, чем Евросоюз, и цены в Украине значительно выше. Условно говоря, при закупке лука в Узбекистане по $300 долларов за тонну, можно заработать $700-800 долларов на тонне или около 15 тыс. долларов на каждой фуре при экспорте в Украину. При поставке того же лука в Польшу, заработок составит от $50 до $150 долларов за тонну, что тоже неплохо, конечно, но не настолько как при продажах в Украину. Поэтому не исключено, что импортёры из Евросоюза резко поднимут закупочные цены уже с 6го мая, пишут аналитики.

На самом деле на рынке лука происходят в данный момент абсолютно невероятные вещи! Кто мог подумать, что Узбекистан, находящийся на расстоянии более 5 тыс. км и не имеющий доступа к морю, не имеющий производителей, сертифицированных согласно стандартов GlobalG.A.P, не имеющий оборудования для калибровки и упаковки продукции, будет поставлять лук в Германию, отмечают аналитики.

Однако это уже факт – уже в первые месяцы 2019 года первые партии узбекского лука поступили на рынок Германии. Очевидно, что дефицит лука был настолько существенным, что немецкие импортёры овощей смогли закрыть глаза на все эти недостатки. А Польша и вовсе ввозит из Узбекистана более 600 тонн лука в месяц и тоже не требует от узбекских экспортёров GlobalG.A.P.

Аналогично, в начале сезона, очень сложно было себе представить, что Казахстан будет экспортировать лук в Турцию. Ведь Турция сама, как правило, являлась крупным экспортёром лука, но уже в первые два месяца 2019 года Казахстан поставил более 1,2 тыс. тонн лука в Турцию. В данный момент в Турции уже началась уборка лука нового урожая, который уже экспортируется по достаточно высоким ценам в Евросоюз, однако спрос в ЕС настолько высок, что цены продолжают расти.

Также очень сложно было ещё летом 2018 года представить себе регулярные поставки казахского лука в Польшу, которая сейчас ежемесячно закупает по 6-10 тыс. тонн лука из южных регионов Казахстана, находящихся на расстоянии более 4 тыс. км от Польши. При этом Польша, как правило, является одним из крупнейших производителей и экспортёров лука Евросоюза, но Казахстан сейчас в этой стране является поставщиком лука №1.

Кстати, Польша является наиболее либеральным импортёром лука в ЕС. Эта страна закупает дефицитный овощ даже в Кыргызстане, который, как правило, не поставляет существенных объёмов собственного лука на экспорт, если не считать реэкспорта лука из Таджикистана. В январе 2019 года Польша ввезла 329 тонн лука из Кыргызстана, и, скорее всего, речь снова идёт о реэкспорте таджикской продукции. Ведь в это время в Таджикистане можно было купить лук по 10 центов США за кг, в то время как в Польше цены на лук были в среднем в пять раз выше. На данный момент, по информации аналитиков, реэкспорт таджикского лука через Кыргызстан на рынки Евросоюза продолжаются.

Эксперты EastFruit прогнозируют, что цены на лук в Евросоюзе в ближайшее время будут продолжать расти, т.к. дефицит продукции на рынке постоянно оказывается больше, чем кто-либо мог ожидать. А т.к. лук невозможно заменить никаким другим продуктом в традиционных блюдах и переработке продукции (это продукт с низким уровнем эластичности спроса), цена на него будет ровно такой, чтобы было выгодно завозить продукцию из любой точки Земного Шара. А значит предела росту цен на лук просто нет.