Фермеры Таджикистана начали экспорт абрикоса

CA-NEWS (TJ) - В канун наступления священного месяца Рамазан успели созреть и поступить в торговую сеть республики Таджикистан ранние сорта абрикоса. В супермаркетах и на крупных рынках этот популярный фрукт реализуется сегодня по цене 15-20 сомони ($1,58-2,11) за 1 кг. Также фермеры начали экспорт этого плода, сообщают аналитики EastFruit.



Ранний сорт абрикоса, называемый «Майским», созревает именно в этот месяц и отличается хорошей транспортабельностью. Именно этот сорт, культивируемый во многих регионах Таджикистана, больше всего экспортируется за пределы страны в свежем виде. Другие сорта, такие как «Мирсанджали», «Кандак», «Нишони», «Бобои» экспортируются преимущественно в сушенном и переработанном виде.

Раньше всего абрикос созрел в южных регионах Таджикистана, но основным местом его выращивания является Ферганская долина и, в том числе ее часть, расположенная на территории Согдийской области. Во многих районах накоплен многолетний опыт выращивания, переработки и экспорта абрикоса. Этот продукт занимает уверенное первое место среди фруктов, экспортируемых республикой. Странами-импортерами таджикского абрикоса являются Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Палестина, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, США, Канада и страны Западной Европы. В городах Исфара и Канибадам созданы и успешно функционируют более десятка цехов и предприятий по переработке, сушке и упаковке продукции из абрикоса. Работа всех из них ориентирована на экспорт. Бренды таких таджикских компаний как ООО «Оро Исфара», ООО «Исфарафуд», ООО «Меваи тиллои», ООО «Субхи Ватан», ООО «Висол», ООО «Исфагрупп», ООО «Нурфуд», ООО «Тобони Исфара», ООО «Фозилов М.», ООО «Фруктовая долина», ООО «Фрут Маркет», ООО «Чилфрукт», ООО «Экофрут – Исфара», стали уже узнаваемыми далеко за пределами Таджикистана. Зарубежные партнеры охотно приобретают экологически чистые, вкусные абрикосы Таджикистана.

Садоводы республики, получая высокие доходы от этой культуры, с каждым годом расширяют площади, отводимые под абрикосы и в том числе под интенсивные и суперинтенсивные сады.

В нынешнем году фермеры Таджикистана планируют реализовать значительно больше продукции за пределы страны, чем в успешном прошлом году. Многие из них уже имеют на руках договора на поставку продукции. Также недавно согласованные преференции на поставку плодоовощной продукции Таджикистана в Россию также, по словам специалистов отрасли, должны положительно сказаться на увеличении экспорта таджикского абрикоса в эту страну.