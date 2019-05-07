Защита биоразнообразия так же важна, как и борьба с изменением климата, - ЮНЕСКО

CA-NEWS (CA) - 6 мая в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялась презентация Отчета о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), в которой говорится что 1 млн биологических видов, находящихся под угрозой исчезновения, и другие показатели указывают на сокращение биоразнообразия.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле назвала этот отчет предупреждением для всего мира. «После утверждения этого исторического отчета никто не сможет утверждать, что ничего не знал об этой проблеме. Мы не можем продолжать уничтожать разнообразие жизни. Это наша ответственность перед будущими поколениями. Мы можем и обязаны мобилизоваться, совместно и безотлагательно, чтобы спасти нашу планету и, следовательно, все человечество. Защита биоразнообразия так же важна, как и борьба с изменением климата», – заявила Азуле.

Организацией ЮНЕСКО была создана всемирная сеть биосферных заповедников, на территории которых проживает более 250 млн человек. В целом биосферные заповедники, природные объекты всемирного наследия и глобальные геопарки занимают территорию площадью свыше 10 млн кв. км, эквивалентную площади Китая.

Эти сети привлекают внимание людей во всем мире к глобальным проблемам. Такие взаимодействия между людьми и окружающей средой дают возможность исследовать и изучать новые решения и инновационные подходы в устойчивой энергетике, «зеленой» экономке, продуктах питания, здоровье, транспорте, отдыхе и экологическом туризме, а также переработке отходов.

Также, организация поддерживает обсуждения и анализ этических аспектов и вопросов мира и безопасности, связанных с утратой биоразнообразия, посредством обмена ценностями и культурами, уважающими все формы жизни и содействующими солидарности с другими живыми существами.

По просьбе генеральной ассамблеи ООН межправительственная океанографическая комиссия (МОК) предложила мировому сообществу разработать научно-техническую «дорожную карту» на ближайшие десять лет, чтобы мобилизовать усилия всех заинтересованных сторон и поставить науку на службу экосистемам.

Глобальная система наблюдений за океаном (ГСНО) предоставляет критически важные данные для мониторинга влияния изменений климата и растущей эксплуатации океана на морское биоразнообразие, ресурсы, экосистемы и места обитания, в то время как Информационная система океанической биогеографии (ОБИС) играет важную роль в предоставлении исходной информации для глобальных оценок состояния морской среды и исследований экологического воздействия.

Водные ресурсы и биоразнообразие неразрывно связаны друг с другом. Поэтому ЮНЕСКО осуществляет более 30 демонстрационных проектов по экогидрологии, направленных на комплексное понимание биологических и гидрологических процессов в масштабе водоразделов, с целью создания научной основы для устойчивого, социально приемлемого, доступного и универсального подхода к управлению пресноводными ресурсами.

Одним из примеров этой работы является проект БИОПАЛТ (Биосфера и наследие озера Чад), в рамках которого ЮНЕСКО делится своим опытом со странами бассейна озера Чад в целях охраны и устойчивого управления водными, социально-экосистемными и культурными ресурсами региона.