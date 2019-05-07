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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Парад ретроавтомобилей прошёл в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  По инициативе Министерства обороны Узбекистана 5 мая совместно с клубом “Retro Uz” в Ташкенте состоялся 25-километровый марафон ретро-автомобилей и мотоциклов.

Автомарафон организуется в честь 9 мая – Дня Памяти и Почестей, сообщили организаторы.

Мероприятие стартовало около главных ворот Академии Вооруженных Сил и прошло по Малой кольцевой дороге через проспекты Бунёдкор и главной улицы Алишера Навои.

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