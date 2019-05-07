Парад ретроавтомобилей прошёл в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - По инициативе Министерства обороны Узбекистана 5 мая совместно с клубом “Retro Uz” в Ташкенте состоялся 25-километровый марафон ретро-автомобилей и мотоциклов.

Автомарафон организуется в честь 9 мая – Дня Памяти и Почестей, сообщили организаторы.

Мероприятие стартовало около главных ворот Академии Вооруженных Сил и прошло по Малой кольцевой дороге через проспекты Бунёдкор и главной улицы Алишера Навои.