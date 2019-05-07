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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назначен начальник департамента полиции Карагандинской области

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане по согласованию с администрацией президента на должность начальника департамента полиции Карагандинской области назначен полковник полиции Файзуллин Ерлан Жумасеитович, передает пресс-служба ДВД Карагандинской области.

«Личному составу нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев с акимом области Ерланом Кошановым», - говорится в сообщении.

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Файзуллин Е.Ж. родился в 1973 году, образование высшее. В правоохранительных органах служит с сентября 1995 года. Работал начальником Федоровского районного отдела полиции ДП Костанайской области, заместителем начальника данного департамента. С декабря 2018 года занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Карагандинской области.

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