«Не молчи ради Элины». Как одно самоубийство потрясло Азербайджан

CA-NEWS (CA) - В апреле Азербайджан шокировало самоубийство 14-летней Элины Гаджиевой, ставшей жертвой школьной травли. Смерть девочки возмутила общество еще и потому, что руководство школы допрашивало еще живую Элину, скорую помощь вызвали лишь через два часа, а родителей больше суток не пускали к дочери в больницу. Ее история привлекла внимание к проблемам, о которых в Азербайджане было не принято говорить. По стечению обстоятельств все события, связанные с самоубийством девочки, попали на видео, мгновенно распространившиеся в соцсетях, сообщает BBC.

Камера видеонаблюдения. Школьный коридор

4 апреля, около 9 утра, перемена. По коридору вдоль окон не спеша проходит девочка. Она останавливается и смотрит на улицу. Никто не обращает на нее внимания. Слишком поздно ее заметит младшеклассник, и через несколько минут ее, еле живую, найдут на площадке перед школой.

Элина Гаджиева была новенькой; по рассказам одноклассницы, с ней никто не дружил. Единственная ее подруга из параллельного класса Наргиз (имя изменено) рассказывает, что Элину часто били другие ученики, в том числе из старших классов. "Когда она плакала в туалете, другие девочки над ней смеялись, - вспоминает Наргиз. - Я видела, как ее бил одиннадцатиклассник, видела, как ее унижали, толкали. Например, когда она шла по коридору, десять человек могли подойти, плюнуть или отнять очки".

Мать Элины, Севиль Гусейнова, говорит, что жаловалась на травлю дочери директору, но та не принимала никаких мер, утверждая, что по школе развешены камеры и все под контролем. "Когда я [после смерти Элины] попросила показать мне предыдущие видео, мне сказали, что они стерты", - говорит Севиль.

Наргиз говорит, что тоже ходила к директору, пытаясь защитить Элину. После этого ее маме позвонила классный руководитель. "Она сказала: "Пусть ваша дочка не ходит, не защищает. А то у нее такие же проблемы будут с учениками, как у Элины", - вспоминает Наргиз. Классного руководителя отстранили от работы после самоубийства Элины. По ее телефону ответил мужчина, сказавший, что интервью она не дает.

Смерть Элины Гаджиевой всколыхнула Азербайджан. Под хэштэгами #ElinaÜçünSusma ("Не молчи ради Элины") и #‎BullinqəSon ("Конец буллингу") можно найти множество постов в поддержку девочки и личных историй о школьной травле. Люди пишут о том, как травили их самих, как травят их детей - за то, что "новенькая", "толстая", "добрая". Одна из матерей вспоминает, что на вопрос о том, почему издеваются над ее дочерью, в школе ей ответили, что ее дочь "тихая и культурная".

За жертв буллинга вступились как политики и общественные деятели Азербайджана, так и звезды шоу-бизнеса. Победительница "Евровидения" Нигяр Джамал призвала президента "сурово наказать виновных". "Спасите наших детей", - говорит она в обращении.

Статистика подростковых самоубийств в Азербайджане не ведется - ее нет ни у госкомстата, ни у государственного комитета по защите семьи, женщин и детей, ни у МВД и прокуратуры, ни у общественных организаций. Тем более невозможно оценить, сколько детей страдают из-за буллинга в школе.

Бывший директор нескольких школ и автор образовательных проектов Руфат Алиев рассказывает, что сталкивался с травлей как ученик, как учитель и как директор. По его словам, эти проблемы принято игнорировать, а когда не замечать уже невозможно - работники не знают, что делать.

"Учитель не заинтересован в том, чтобы учить ребенка, - иначе он останется голодным, так как рассчитывает на репетиторство, - тем более ему нет дела до эмоционального состояния ребенка", - говорит Алиев.

Классный руководитель, по его словам, как правило, знает о травле. "В этом случае учитель часто ведет себя непрофессионально: или ругает, или наказывает, - говорит Алиев. - Нужно уметь услышать, увидеть, уметь преподнести иные модели поведения, и этому нужно отдельно учить директоров и учителей".

Не работает и система школьных психологов: как рассказывает психолог Азад Исазаде, на 300-400 детей приходится один-два специалиста. В таких случаях они должны работать вместе с учителями и родителями, однако этого не происходит. "Они должны работать как команда, а сейчас каждый пытается перекинуть ответственность на другого", - говорит Исазаде.

Его слова подтверждает и бывший школьный психолог Эльмира, пожелавшая не называть своего настоящего имени. "Не было доверия - родители не доверяют школе, школа не доверяет родителями, они видят друг в друге если и не потенциальных врагов, то опасность. Они вели себя как представители враждующих армий, а ребенок в итоге попадает в ситуацию взаимного обмана и лицемерия".

После самоубийства Элины СМИ стали писать о других случаях насилия над детьми в школе. По словам общественного активиста Гюльнары Мехтиевой, смерть девочки заставила общество наконец заговорить о травле. "До случая с Элиной это никогда не было актуальной темой, никто не думал бить тревогу и это не связывали напрямую со школой", - говорит она.

По соцсетям разошлась история Лейлы Уджал, недолгое время проработавшей учительницей химии в пригородной школе-интернате. По ее словам, всего за две недели работы там она увидела, как работники школы бьют и унижают детей, плохо кормят и пренебрегают элементарной гигиеной. Она писала об этом еще в 2017 году, однако сейчас ее новый пост в "Фейсбуке" набрал 2,2 тысячи перепостов, на нее обратила внимание местная пресса. Два года назад Уджал написала жалобу в министерство образования; в ведомстве Би-би-си сообщили, что ее обращение все еще рассматривается.

Видео с мобильного телефона. Кабинет директора

Элина лежит на диване, чуть прикрытая разноцветным одеялом. Женский голос за кадром спрашивает: "Ты училась в 162 школе. Какая там была обстановка, как директор, как класс?" "Директор мне ничего плохого не делала, но там дети…" - с большим трудом отвечает Элина. Видео длится всего несколько секунд.

Позже выяснится, что допрашивала и снимала девочку председатель областной комиссии по работе с несовершеннолетними Халида Байрамова. В ответ на запрос независимого портала MeydanTV она рассказала, что приехала в школу в 11 утра - через час после того, как ей позвонила директор, и через два после того, что случилось с Элиной. По словам Байрамовой, скорую вызвала именно она - увидев раненую девочку и узнав о том, что этого еще не было сделано. Видео, утверждает чиновница, она снимала, чтобы обеспечить "максимальную прозрачность происходящего". Связаться с Халидой Байрамовой Би-би-си не удалось.

8 апреля министерство образования отстранило от работы директора школы Севиндж Аббасову, ее заместителя и школьного психолога. Через неделю суд поместил Аббасову под домашний арест, ей предъявлены обвинения по статьям об оставлении в опасности и халатности, приведшей к смерти.

"Если у тебя в школе происходит такое с ребенком и ты прежде всего звонишь не в скорую помощь, а человеку, который может тебя защитить, - это толстокожесть, - говорит бывший директор Руфат Алиев. - Исполнительную власть (администрацию - Би-би-си) будут вызывать для того, чтобы защитить директора, а для того, чтобы защитить ребенка, вызывают скорую помощь и родителей".

По его мнению, причина этой "толстокожести" в том, что директора часто воспринимают школу как собственную "крепость", и это системная проблема. Школьные ресурсы в Азербайджане, считает Алиев, направлены на то, чтобы показать ребенку, что школа - чужая территория, где действуют свои правила. "Это изуродованное восприятие того, кому должны служить школа, директор и учитель, а должны они служить ребенку".

Видеотрансляция в "Фейсбуке". Больница

"Нет ничего в аппарате, он просто так работает! Видите, нет там лекарств!" - кричит и плачет отец у тела Элины в больнице. Утро 6 апреля. Тело девочки подключено к системе жизнеобеспечения, родители ищут врача, чтобы он снял с мертвого ребенка аппараты и рассказал, от чего умерла их дочь. Но врач не приходит.

Происходящее стримит в "Фейсбук" блогер и активист Гюльтен Рамазанова, всего видео длится больше часа. Гюльтен ходит с матерью Элины по этажам, пытаясь узнать, кто из них был лечащим врачом девочки. На записи слышно, как два врача называют имена друг друга.

Гюльтен - администратор "Фейсбук"-группы "Линия жизни", которая собирает деньги на медицинскую помощь малоимущим людям. Она приехала в больницу, когда ей рассказали, что пытавшаяся покончить с собой девочка находится в критическом состоянии. Там она встретилась с родителями и, заметив странности - распахнутые, как будто в обычной палате, двери реанимации, уклончивые и противоречащие друг другу слова врачей, начала снимать происходящее.

Родители Элины увидели дочь впервые после попытки самоубийства уже мертвой. По словам матери Севиль Гусейновой, два дня ее не пускали к девочке, утверждая, что с ней все в порядке. Утром 6 апреля ей позвонили из больницы и сказали, что Элина в тяжелом состоянии. Приехав туда, родители и Гюльтен обнаружили, что она мертва уже несколько часов. "Я не верила, что все это происходит. Даже когда я ее мертвой увидела, я думала, а вдруг она жива, вдруг она все еще в коме", - говорит Севиль.

"Когда я приехала, от нее уже шел трупный запах, - вспоминает активистка. - Получается, что она давно скончалась, но к ней был подключен аппарат, а рядом лежал шприц с еще не вколотыми лекарствами". Одна из женщин, чей ребенок лежал в той же больнице, рассказала Би-би-си, что видела, как "медсестры перевозили мертвого ребенка из палаты в палату".

В пресс-службе минздрава отказались от комментариев по поводу произошедшего в больнице, сославшись на то, что идет следствие. Фигурируют ли врачи в деле, пока неизвестно - в прокуратуре Би-би-си не смогли предоставить эту информацию.

Видео с мобильного телефона. Улица

Молодой мужчина в очках, в вязаной шапке с розовым помпоном и рюкзаком за спиной бурно жестикулирует, обзывая девочку-подростка, затем хватает ее за руку. "Бесстыжая, предательница, позор тебе, - говорит он. - Извинись перед моим кандидатом, перед Мехрибан Алиевой". Девушка плачет и требует, чтобы он убрал руку. Мимо спокойно проходит полицейский. В итоге за девушку заступается пожилой прохожий.

Видео снимает 14-летняя Сянай Ягмур. За четыре дня до этого, 13 апреля, она была одной из десятков молодых людей, которые пришли возложить цветы у ворот школы, где училась Элина. Тогда подростков встретили полицейские и люди в штатском и приказали им разойтись. По словам одной из участниц акции, полицейские пытались выяснить, "кто у вас тут лидер".

Мать девочки Зумруд считает, что мужчина запугивал ее дочь из-за участия в этой акции. Почему мужчина требовал извинений именно перед вице-президентом - женой президента Ильхама Алиева, остается неясным.

Позже в оскорблявшем Сянай узнали Турала Гараева - активиста, ранее приходившего и на другие общественные акции. Так, 8 марта он был на акции против домашнего насилия, где тоже требовал извинений перед супругой президента и называл демонстрантов предателями. После инцидента с Сянай он был арестован и осужден на 15 суток лишения свободы за хулиганство.

За несколько часов до ареста Гараев записал видео, в котором заявил, что оппозиция, "враги государства и их СМИ" ведут против него клеветническую кампанию. По его словам, он не применял насилия по отношению к девочке, а только "продемонстрировал, что эти люди на самом деле не требуют справедливости для Элины, а, прикрываясь ее именем, ведут кампанию против народа и государства".

По мнению правозащитника Расула Джафарова, подобные случаи показывают, что власти опасаются любого вида солидарности граждан, их единой позиции по разным проблемам. "Такие мероприятия не запрещены ни здесь, нигде в мире - ты не спрашиваешь у исполнительной власти разрешения пойти и положить цветы к школе, - замечает правозащитник, - И практика показывает, что люди все еще могут собираться и поднимать вопросы".

Подобные Гараеву активисты - многие независимые журналисты и наблюдатели называют их провокаторами - опасная тенденция, считает Джафаров. Его видеообращение указывает на то, что он действовал добровольно, а не по "указке сверху".

"Эта риторика велась проправительственными СМИ годами. Мы слышали из уст официальных лиц, что есть невидимые силы, пытающиеся дестабилизировать страну, - говорит правозащитник. - Аргументы, озвученные Туралом, показывают, что люди верят этой официальной риторике".