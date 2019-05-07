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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и США обсудили вопросы безопасности, торгово-экономических и политических отношений

CA-NEWS (TM) -  2 мая в Ашхабаде прошли туркмено-американские консультации с делегацией США во главе с директором офиса по делам Центральной Азии бюро государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии Марком Муди. Консультации коснулись американо-туркменского сотрудничества и взаимодействия, в том числе и вопросов безопасности, торгово-экономических и двусторонних политических отношений, передает посольство США в Туркменистане.

В ходе встречи также обсуждались среднесрочные результаты ежегодных двусторонних консультаций США-Туркменистан, которые проходили в октябре 2018 года.

Делегации обсудили сотрудничество в гуманитарной сфере для развития социальных и культурных связей и обеспечения защиты прав человека, региональные вопросы, в том числе диалог в формате «С5 + 1» и взаимные интересы в Афганистане.

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