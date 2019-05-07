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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Продюсер "Игры престолов" извинилась за то, что в кадр попал стаканчик из Starbucks

CA-NEWS (CA) -  Исполнительный продюсер телесериала "Игра престолов" Берни Колфилд в понедельник принесла извинения за то, что в одной из серий в кадр попал стаканчик из сети кофеен Starbucks, передает ТАСС.

"Нам очень жаль", - сказала Колфилд в эфире Общественного радио Нью-Йорка. "Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе (вымышленный мир, в котором разворачиваются события в сериале) впервые появился Starbucks, - добавила со смехом она. - Это малоизвестный факт".

Колфилд отметила, что подобные оплошности при съемках данного сериала являются большой редкостью. Она заверила, что участники съемочной группы, которые отвечают за реквизит и декорации, "выкладываются на 1000%". Она подчеркнула, что, если это худшая ошибка, которую удалось заметить зрителям, то съемочная группа "неплохо справляется".

Колфилд также в шутку предложила компании Starbucks заплатить за рекламу. Представители телеканала HBO, на котором показывают сериал, ранее подтвердили, что стакан попал в кадр по ошибке.

"Игру престолов" снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Сериал показывают в десятках стран. Он был создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся компании HBO в более чем $90 млн.

Премьеру первой серии заключительного сезона 14 апреля посмотрели около 17,4 млн зрителей США. Кроме того, начало последнего сезона оказалось самым упоминаемым в соцсетях за всю историю шоу: ему посвятили более 5 млн публикаций в Twitter за два выходных дня. По данным исследовательской службы Nielsen, финал предыдущего сезона "Игры престолов" в 2017 году посмотрели 16,5 млн зрителей в день премьеры.

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