9 мая в Ташкенте пройдет праздничный салют

Салют в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В День памяти и почестей, отмечаемом 9 мая, в Ташкенте ожидается салют, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Салют пройдет в 21.00 по местному времени станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.

"Народ, который помнит о своем прошлом и чтит своих героев, воспитывает в своих детях уважение к истории и поколению старших, это народ, который уверенно смотрит в будущее, шаг за шагом развивая свою страну", — отметили в пресс-службе столичной администрации.