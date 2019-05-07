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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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9 мая в Ташкенте пройдет праздничный салют
Салют в Ташкенте
Салют в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В День памяти и почестей, отмечаемом 9 мая, в Ташкенте ожидается салют, сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Салют пройдет в 21.00 по местному времени станет поздравлением с великим праздником ветеранам, чей подвиг никогда не будет забыт.

"Народ, который помнит о своем прошлом и чтит своих героев, воспитывает в своих детях уважение к истории и поколению старших, это народ, который уверенно смотрит в будущее, шаг за шагом развивая свою страну", — отметили в пресс-службе столичной администрации.

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