В Таджикистане до конца года заработают 6 новых птицефабрик

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию шесть новых птицеферм. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства страны, передает 7 мая Авеста.

Новые птицефермы возводятся в различных районах республики. В настоящее время продолжаются подготовительные работы к сдаче в эксплуатацию указанных предприятий. Также в сообщении министерства говорится, что возможно количество новых птицефабрик будет больше запланированных шести.

«Несколько предпринимателей предоставили заявки о строительстве новых птицеферм в районах республиканского подчинения и Согдийской области. Часть из них будет специализироваться на производстве куриного мяса, остальные - на производстве яиц», - отметили в ведомстве.

В настоящее время, общее количество птицеферм составляет 120 предприятий.