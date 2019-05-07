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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане до конца года заработают 6 новых птицефабрик

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане до конца текущего года планируется сдать в эксплуатацию шесть новых птицеферм. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства страны, передает 7 мая Авеста.

Новые птицефермы возводятся в различных районах республики. В настоящее время продолжаются подготовительные работы к сдаче в эксплуатацию указанных предприятий. Также в сообщении министерства говорится, что возможно количество новых птицефабрик будет больше запланированных шести.

«Несколько предпринимателей предоставили заявки о строительстве новых птицеферм в районах республиканского подчинения и Согдийской области. Часть из них будет специализироваться на производстве куриного мяса, остальные - на производстве яиц», - отметили в ведомстве.

В настоящее время, общее количество птицеферм составляет 120 предприятий.

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