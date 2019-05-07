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  7 мая 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В штаб-квартире ООН открылась выставка «Женщины на войне»

CA-NEWS (CA) -  Во времена Второй мировой войны женщины работали на заводах, водили грузовики и управляли артиллерийскими установками и уничтожали врага в небе. Выставка «Женщины на войне», которая открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 6 мая, призвана напомнить о роли женщин в один из самых трагических периодов человеческой истории, передает Служба Новостей ООН.

На выставке представлены фотографии советских женщин, которые принимали активное участие в боевых действиях, а также выполняли тяжелую работу в тылу. Среди героинь экспозиции – представительницы практически всех советских республик той поры, в том числе самая успешная женщина-снайпер в мировой истории Людмила Павличенко, уничтожившая 309 солдат и офицеров противника, и Даррия Кашфиева – одна из легендарных «ночных ведьм», летчиц 46-го авиационного полка, совершавших ночные вылеты и перед пикированием на вражеские позиции отключавших моторы своих самолетов, чтобы нацисты не услышали их приближения.

Открывая выставку, глава ООН подчеркнул, что история войны – это и история женщин. «Эта экспозиция – свидетельство их смелости и незаменимости», – сказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Выставка организована миссиями Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и посвящена Дню Победы.

Выступая на открытии, Генеральный секретарь напомнил о том, что сегодня очень много женщин работает в миротворческих миссиях ООН по всему миру, в том числе – на руководящих должностях.

«Мы не сможем достичь мира и наших общей целей без полноценного и равноправного участия женщин», – заявил Генсек.

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